Silivri'de İmamoğlu hareketliliği! Açıklama gecikmedi: "Araba arızalandı dediler"

Ekrem İmamoğlu'nun araç arızalanması gerekçesiyle Şadi Yazıcı'ya hakaret davası için Anadolu Adliyesi'ne götürülemeyeceği, duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

"NASIL BİR EZİYET ÇEKTİĞİMİ HERKESE ANLATACAĞIM"

İmamoğlu, Sözcü'nün aktardığına göre, olayla ilgili açıklamasında "Silivri'den 07.25'te çıkarıldım. Araba bozuk denilerek geri çevrildim. Nasıl bir eziyet çektiğimi herkese anlatacağım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu olay üzerine savunmasını yapmama kararı aldığı aktarıldı.

ŞADİ YAZICI'YA HAKARET DAVASI

Ekrem İmamoğlu, AK Partili Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaktı.

İmamoğlu’na bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.