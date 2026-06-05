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Silivri'de İmamoğlu hareketliliği! Açıklama gecikmedi: "Araba arızalandı dediler"

Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu hareketliliği yaşandı. İmamoğlu, bindiği aracın aracın arızalanması gerekçesiyle adliyeye götürülemedi, olayla ilgili açıklama yaptı.

Silivri'de İmamoğlu hareketliliği! Açıklama gecikmedi: "Araba arızalandı dediler"
Mehmet Hazar Gönüllü

Ekrem İmamoğlu'nun araç arızalanması gerekçesiyle Şadi Yazıcı'ya hakaret davası için Anadolu Adliyesi'ne götürülemeyeceği, duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

"NASIL BİR EZİYET ÇEKTİĞİMİ HERKESE ANLATACAĞIM"

İmamoğlu, Sözcü'nün aktardığına göre, olayla ilgili açıklamasında "Silivri'den 07.25'te çıkarıldım. Araba bozuk denilerek geri çevrildim. Nasıl bir eziyet çektiğimi herkese anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Silivri de İmamoğlu hareketliliği! Açıklama gecikmedi: "Araba arızalandı dediler" 1

İmamoğlu'nun bu olay üzerine savunmasını yapmama kararı aldığı aktarıldı.

ŞADİ YAZICI'YA HAKARET DAVASI

Ekrem İmamoğlu, AK Partili Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaktı.

İmamoğlu’na bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

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Ekrem İmamoğlu
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