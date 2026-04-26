Diyarbakır'daki dev etçil çekirge ağızları açık bıraktı: 25 santimetre!

Gören bir daha baktı, boyutu şaşkınlık oluşturdu! Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev etçil çekirge, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

GÜVENLİK KULÜBESİNİN CAMINA ÇARPTI

Silvan ilçe merkezinde gece nöbeti tutan 1 kişi, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.

BOYU 25 SANTİMETREYİ BULUYOR

Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydetti.

ZARARLI HAŞELERİ YİYORLAR

Ayrıca bu çekirgelerin zararlı olmadığı, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır