Diyarbakır'daki dev etçil çekirge ağızları açık bıraktı: 25 santimetre!

Gören bir daha baktı, boyutu şaşkınlık oluşturdu! Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev etçil çekirge, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Silvan ilçe merkezinde gece nöbeti tutan 1 kişi, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.
Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydetti.
Ayrıca bu çekirgelerin zararlı olmadığı, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğu belirtildi.
