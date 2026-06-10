HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Seçil Erzan, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Kamuoyunda 'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozuldu.

Seçil Erzan, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti. Dosyanın 17 Nisan'da yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmişti. Öte yandan daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı sanıklar yönünden verilen kararları ise hukuka uygun buldu.

DOSYALAR AYRILDI

Seçil Erzan'ın İsmail İbrahim Çağlar, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, İbrahim Kocabaldır, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Nuray Şengüler, Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Fatih Altıntaş, Melis Özsüt Şener, Emre Çolak, Emrah Çolak, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Terim Arıcan, Buse Terim, Arda Turan, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel'e yönelik eylemlerinin uzlaştırma kapsamında kalması ihtimaline ilişkin dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleri ile ilgili dosya ise ayrıldı.

DURUŞMA 11 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın 11 Eylül Cuma günü başlamasına karar verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de deprem tatbikatı!Düzce'de deprem tatbikatı!
Saros'ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktıSaros'ta denizden araç lastikleri ile plastik atıklar çıktı

Anahtar Kelimeler:
dava Seçil Erzan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

CHP'den sonra bir partiye daha mutlak butlan!

CHP'den sonra bir partiye daha mutlak butlan!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

1 milyar dolarlık yatırım iptal: Fabrika kurmadan ortadan kayboldu

1 milyar dolarlık yatırım iptal: Fabrika kurmadan ortadan kayboldu

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.