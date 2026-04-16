Diyarbakır'daki meydanda silah sesleri! Polis üzerine atladı

Diyarbakır’daki olay Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda yaşandı. 38 yaşındaki V.G., polisi arayarak ‘’Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım’’ ihbarında bulundu.
Elindeki pompalı tüfekle bir süre ilerleyen şahıs Dağkapı Meydanı üzerinde havaya ateş etti.
Bir süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine atlaması ile etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
