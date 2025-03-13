Diyarbakır'daki sapık parmaklıkların ardını boyladı! Sokaktaki kadınları gizlice çekip sosyal medyadan paylaşıyordu

Ş.K. adlı sapık şahıs artık cezaevinde! Sokakta kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı. Operasyon görüntüleri kameraya yansıdı.

SAPIKLIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır