Diyarbakır'daki sapık parmaklıkların ardını boyladı! Sokaktaki kadınları gizlice çekip sosyal medyadan paylaşıyordu

Ş.K. adlı sapık şahıs artık cezaevinde! Sokakta kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı. Operasyon görüntüleri kameraya yansıdı.
SAPIKLIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORDU
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.
TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Bu tür olayların önlenmesi için daha fazla önlem alınmalı.
Sosyal medya denetimi artırılmalı.
Böyle olaylar normalleşmemeli.
Olayın üzerine gidilmesi olumlu bir durum.
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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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