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  4. Diyarbakır'daki sapık parmaklıkların ardını boyladı! Sokaktaki kadınları gizlice çekip sosyal medyadan paylaşıyordu

Diyarbakır'daki sapık parmaklıkların ardını boyladı! Sokaktaki kadınları gizlice çekip sosyal medyadan paylaşıyordu

13.03.2025 10:04
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13.03.2025 10:04
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Diyarbakır'daki sapık, sokakta kadınların gizli gizli görüntülerini çekiyor, bir de utanmadan bunları sosyal medyada paylaşıyordu. Sosyal medyadan ihbar edilen sapık için ekipler düğmeye bastı. Şahsın kimliği tespit edildi, evine operasyon düzenlendi. Hareketli operasyondan gelen görüntüler dikkat çekti.

Ş.K. adlı sapık şahıs artık cezaevinde! Sokakta kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı. Operasyon görüntüleri kameraya yansıdı.

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SAPIKLIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

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TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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Sosyal medya denetimi artırılmalı.
Böyle olaylar normalleşmemeli.
Olayın üzerine gidilmesi olumlu bir durum.
Bu anket 11 saat 47 dakika sonra sonlanacaktır.
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13 Mart 2025
13 Mart 2025

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Diyarbakır
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