Diyarbakır’daki yangın söndürüldü, 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Aram Tigran Bulvarındaki 8 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahalede sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin, sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek ayakta tedavileri yapıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır