HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır’daki yangın söndürüldü, 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü. Olayda 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Diyarbakır’daki yangın söndürüldü, 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Aram Tigran Bulvarındaki 8 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahalede sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin, sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek ayakta tedavileri yapıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Takvim bu hafta işlemeye başlıyorİYİ Parti'de kurultay heyecanı: Takvim bu hafta işlemeye başlıyor
Bolu’da av sezonu denetimlerinde 82 avcı kontrol edildiBolu’da av sezonu denetimlerinde 82 avcı kontrol edildi

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.