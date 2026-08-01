Diyarbakır Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da bugünün tarihi 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 41 - 43 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 - 25 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü temsil ediyor.

Hava durumu hakkında daha fazla bilgi verelim. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 42 - 44 derece olması bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıklar 43 - 45 dereceye ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmamalısınız. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş koruyucu ürünleri kullanmayı unutmayın. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmaya özen gösterin. Ağır yemeklerden kaçınmanızda fayda var. Bu önlemler aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.