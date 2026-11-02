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Diyarbakır Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 02 Kasım 2026 tarihi, serin ve hafif bulutlu hava ile karşılanıyor. Sıcaklığın 20 derece civarında seyrettiği bu günde rüzgar, doğa yürüyüşleri için ideal bir atmosfer sunuyor. Tarihi mekanları ziyaret etmek isteyenler için de mükemmel bir fırsat var. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. Dışarıda vakit geçirmek ve yerel lezzetlerin tadını çıkarmak, bu havada unutulmaz bir deneyim sunacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 02 Kasım 2026 günü hava durumu genel olarak serin. Hava biraz hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Rüzgar hafif bir esintiyle ruhu canlandırıyor. Şehrin tarihi ve doğal güzellikleri ile bu havanın tadını çıkarabiliriz. Uzun yazın ardından gelen serinlik, doğa yürüyüşleri için uygun. Tarihi mekanları ziyaret etmek için de harika bir atmosfer var.

Bugünkü hava durumu hafif bulutlu bir gökyüzü ile geçecek. Bulutlar, güneşi zaman zaman kapatacak. Hava genelinde karamsarlık söz konusu değil. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'daki hava durumu değişiklik gösterebilir. 03 Kasım itibarıyla sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. Daha fazla bulut olabilir; ancak bu rahatsız edici değil. Sakin bir hava hâkim olacak. Ağaçların renk değişimlerini izlemek için harika bir zaman.

Kullanıcıların merak ettiği bir konu, hava koşullarının seyahat üzerindeki etkisidir. Dışarıda vakit geçirirken kıyafetlerinizi kat kat giymek iyi bir fikir. Ani havalandırma değişikliklerine karşı koruyacaktır. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, hafif yağış beklenebilir. Bu durumda, şemsiyenizi yanınıza almak akıllıca olacaktır.

Diyarbakır'ın sonbahar günlerinde serin ve bulutlu hava, keyifli anılar biriktirme imkanı sunar. Gelen misafirler için tarihi güzelliklerle dolu bir gün planlamak önemli. Ayrıca bu serin hava koşullarında keşfe çıkmak unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yerel lezzetleri tadarken, bu güzel havada keyif almak, zamanı özel kılacak.

02 Kasım 2026 Diyarbakır hava durumu, geçmişin izlerini taşıyor. Doğanın renk cümbüşüne tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki günlerin hava durumu değişebilir. Serin günler, farklı sürprizlerle dolu olabilir.

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hava durumu Diyarbakır
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