Diyarbakır Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli değişiklikler göstermektedir. Kulp, Sur ve Ergani ilçelerinde sıcaklıklar arasında geniş farklar gözlemlenecektir. Genel hava durumu parçalı bulutlu, zaman zaman ise yağışlı geçecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuyarak yağışların artması beklenmektedir. Bu durum, vatandaşların dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmesini gerektirmektedir. Dikkatli olmak önemlidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Diyarbakır'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça farklılık göstermektedir. Kulp ilçesinde sıcaklık 13.5 ile 26.7 derece arasında olacak. Sur ilçesinde sıcaklık ise 14 ile 30.9 derece arasında tahmin edilmektedir. Ergani ilçesinde sıcaklıklar 12.4 ile 28.4 derece olacağı öngörülmektedir. Bu farklar, bölgenin değişken hava koşullarını göstermektedir.

Diyarbakır'da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Zaman zaman yağışlı koşullar görülebilir. Nem oranı %53 ile %67 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı 3.6 ile 9.4 km/saat arasında esmesi beklenmektedir. Gün doğumu 06:26 ile 06:32 arasında, gün batımı ise 17:36 ile 17:42 arasında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuması ve yağışların artacağı öngörülmektedir. Özellikle 6 Ocak'ta gündüz sıcaklıkları -2 derece civarına düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın -5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacaktır.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Sıcak tutan ayakkabılar giymek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez ekipmanlar kullanılmalıdır. Hava koşullarına bağlı trafik durumu olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve yol durumu dikkate alınmalıdır.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da soğuyacağı ve yağışların artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle vatandaşların hazırlıklı olmaları önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için faydalı olacaktır.

