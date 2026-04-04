Diyarbakır Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Bu dönemde nem oranları yüksek olacak. Yüksek nem, akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir. Rüzgar hafif esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Nisan Pazar günü açık ve güneşli hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü de açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 18 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6-7 derece arasında kalacak. Bu dönemde nem oranları daha düşük olacak. Düşük nem, daha rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle akşam saatlerinde serinlikten korunmak için ceket almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranlarının olduğu günlerde bol su içmek de önemlidir. Vücut sağlığını korumak için su tüketimine dikkat edilmelidir. Rüzgar hafif olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam var. Ancak hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmalısınız.