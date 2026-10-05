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Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Ekim 2026 tarihi için hava durumu, mevsim geçişlerinin etkisiyle değişkenlik göstermektedir. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Güneşli ve aralıklı bulutlu hava, dışarıda hoş bir atmosfer oluşturacakken, hafif yağışlar da beklenmektedir. Diyarbakır halkı, ani hava değişimlerine hazır olmalı. Dışarıda keyifli zaman geçirmek isteyenler, uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmayı unutmamalıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 5 Ekim 2026 tarihi için hava durumu mevsim geçişlerinden etkileniyor. Sıcaklık genellikle 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli havanın yanında, aralıklı bulutlar görülebilir. Bu durum, şehirdeki sıcak ambiyansı biraz serinletiyor. Günün erken saatleri hafif serin geçecek. Öğle saatleri geldiğinde ise hava ısınacak. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için hoş bir atmosfer oluşacak.

Bu güzel havanın yanı sıra, gün içerisinde yer yer hafif yağışlar da bekleniyor. Diyarbakır halkı ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalı. Hava durumu bu şekilde devam ederse, şemsiyeleri bulundurmak faydalı olabilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda konforlu bir deneyim sağlamak önem taşıyor. Güneş ve bulutların dansı arasında dışarıdaki planlarda dikkatli olunmalı. Hava değişiklikleri aniden etkisini arttırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Haftanın ortalarına doğru bulutlu bir hava hakim olabilir. Diyarbakır'da akşam saatlerinin serin geçmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarıda zaman geçireceklerin sıcak kıyafetleri bulundurması faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerin olabileceği bu hafta, su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk tercih edilmelidir. Bu, konfor ve sağlık açısından önemlidir. Ayrıca açık alan etkinliklerinde, aniden değişen hava koşullarına dikkat edilmelidir. Hava durumu tahminlerini yakından takip etmek önem taşıyor. Doğru zamanlamalarla Diyarbakır'ın eşsiz doğasının tadını çıkarabilirsiniz.

Bu hafta boyunca hava durumu gündüz ve gece değişiklik gösterecek. Konforunuzu artıracak önlemler alarak keyifli bir deneyim elde edebilirsiniz. Şehirdeki doğanın tadını çıkarmak için en uygun zamanlar hava durumunu takip ederek belirlenecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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