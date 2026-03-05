Diyarbakır Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. Bu durum, şehrin mevsim normallerine uygundur.

6 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 7 Mart Cumartesi ise orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar bu dönemde 10 ile 3 derece arasında değişecek.

Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekecek.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin geçecek. Dışarı çıkarken uygun hazırlıklar yapmalısınız. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.