HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Mart 2026 tarihinde hava durumu orta şiddetli yağmurlu olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü hafif yağmur beklenirken, 7 Mart Cumartesi günü tekrar orta şiddetli yağmur etkili olacak. Soğuk ve yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak önemli. Dışarı çıkacakların tedbirli olması, konforlu bir gün geçirmeleri açısından gereklidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. Bu durum, şehrin mevsim normallerine uygundur.

6 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 7 Mart Cumartesi ise orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar bu dönemde 10 ile 3 derece arasında değişecek.

Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekecek.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin geçecek. Dışarı çıkarken uygun hazırlıklar yapmalısınız. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!
Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.