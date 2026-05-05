Diyarbakır Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, Diyarbakır’ın tipik Mayıs havasını yansıtıyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sağlanacak.

Bu güzel hava açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 20 ile 23 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Mayıs ayındaki tipik değerleriyle uyumlu.

Açık hava etkinliklerini en iyi şekilde değerlendirmek için plan yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmamalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Hafif rüzgar alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Alerjisi olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.

