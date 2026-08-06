Diyarbakır Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçmesi öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21 - 22 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Gün boyunca parlak güneş ışıkları etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 15 - 16 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgeleme önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Koruyucu giysiler giymek sağlıklı bir tercih olacaktır. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle güneş koruyucu kullanmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 40 - 41 derece civarında olması bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 41 - 42 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sıcaklık artacak. Bu nedenle bol su tüketimi ve güneşten korunma önlemlerini sürdürmek önemlidir.

Diyarbakır'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin edilmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir.