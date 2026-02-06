HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Şubat 2026'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında, rüzgar hızı ise saatte 6.6 kilometre olacak. Önümüzdeki günlerde de serin hava devam edecek. 7 ve 8 Şubat'ta sıcaklıklar sırasıyla 4-8 ve 4-9 derece aralığında olacak. Uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli. Alerjisi olanlar dikkatli olmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %85 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:19'da, gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Gelecek günlerde, Diyarbakır'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin kalmaya devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında olması bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı yine %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.6 kilometreye ulaşması muhtemel. Gün doğumu saati yine 07:19, gün batımı ise 17:48 olarak hesaplanmıştır.

Bu serin ve hafif yağmurlu hava koşullarında uygun giyinmek önemli. Yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Rüzgar, saatte 6.6 kilometreye ulaşacak. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlar için tedbirli kalınması önerilmektedir.

