Diyarbakır Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Temmuz Pazartesi 2026 için hava durumu güneşli ve sıcak. En yüksek sıcaklık 37 derece civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 22 derece civarında olacak. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %23 civarında olacak.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklık 37 derece olacak. En düşük sıcaklığın ise 23 derece civarında olması öngörülüyor. Hava yine genellikle açık. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %34 civarında olacak.

8 Temmuz Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 36 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 21 derece civarında öngörülüyor. Hava güneşli ve parçalı bulutlu arası bir durum alacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %34 seviyesinde olacak.

9 Temmuz Perşembe gününde en yüksek sıcaklık 37 derece civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 20 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık durumda olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %34 civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için öneriler var. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler giyinmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak gerekli. Şapka takmak da cilt sağlığını korur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta fayda var.