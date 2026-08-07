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Diyarbakır Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. Takip eden günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek bu sıcak havalarda önem arz ediyor. Güneş koruyucular kullanmak da faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 40 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 39 dereceye düşmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı için faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Yaz aylarında Diyarbakır'a seyahat etmeyi planlayanların hava durumunu takip etmeleri önerilir. Gerekli önlemleri almak, seyahatin konforunu artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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