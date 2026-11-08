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Diyarbakır Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 08 Kasım Pazar 2026, güneşli bir hava sunarak keyifli bir gün vaat ediyor. Sıcaklık ortalama 20 derece civarında olacak. Ziyaretçiler için harika bir fırsat mevcut. Sabah hafif serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer bir hava durumu öngörülüyor. Dışarıda zaman geçireceklerin, hava durumuna göre hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Unutmayın, doğanın tadını çıkarmak için doğru kıyafet seçimi yapmalısınız.

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır hava durumu, 08 Kasım Pazar 2026 tarihinde oldukça keyifli görünüyor. Şehirde hava ortalama 20 derece civarındadır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Bu durum, şehri ziyaret edenler için fırsatlar sunuyor. Günün erken saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Güneşin tadını çıkarmak için ideal bir atmosfer oluşacak. Bugün hava nasıl diye merak edenler, sabah saatlerinde hafif bir ceket veya hırka tercih edebilir. Gün geçtikçe daha ılıman bir iklime dönüşecektir. Dışarıda geçirilen saatlerin tadı artacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer bir seyir izliyor. Haftanın başlarında sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Bu süreçte sabah saatleri serin geçebilir. Ancak zamanla ısı daha ılımlı hale gelecektir. Hafta ortasında birkaç hafif yağış bekleniyor. Bu durum tabiatın canlanmasına olanak tanıyacaktır. Doğada hoş bir canlılık yaratacaktır. Dışarıda plan yapacaklar için parkenin yanı sıra şemsiyeleri de yanlarında bulundurmaları faydalı olur. Beklenmedik hava koşullarında hazırlıklı olmak, rahatlık sağlar.

Diyarbakır'da hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, hava durumunu kontrol etmelidir. Bu, günlük programları ve dışarıda yapacakları aktiviteleri etkileyebilir. Havayı gözlemleyerek planlarını ona göre ayarlamak akıllıca olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde gece serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kapı önü yemeği veya dışarıda oturma etkinliği planlayanlar, sıcak tutacak giysileri tercih ederse, daha keyifli bir akşam geçirebilirler.

Diyarbakır'daki 08 Kasım Pazar 2026 hava durumu, yazdan kalma bir gün sunmaktadır. Şehrin güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sağlıyor. Planlar yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Gün içerisinde sıcaklıkların artacağı unutulmamalıdır. Kıyafetlerinizi buna göre düzenlemek, günün tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Şimdiden güzel havanın tadını çıkarın!

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hava durumu Diyarbakır
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