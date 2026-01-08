Diyarbakır Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Sıcaklık, 3 derece civarına gerileyebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 4-5 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1-2 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4-6 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %80-85 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Diyarbakır'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeli. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma ve don olayları olabilir. Bu durum trafik kazalarını önlemek açısından dikkat gerektirir.

9 Ocak Cuma günü Diyarbakır'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. 10 Ocak Cumartesi günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 4-5 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 0-1 derece civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 9-11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %89-94 arasında değişecek.

Bu hava koşulları, 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur nedeniyle dikkat gerektiriyor. Diyarbakır'da yaşayanlar ve ziyaretçiler su geçirmez giysiler ve ayakkabılar giymeli. Islak zeminlerde kayma riski bulunmaktadır. 10 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava, güneş ışığını azaltabilir. Güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir.

Diyarbakır'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü için hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, Diyarbakır'daki herkes hava koşullarına uygun hazırlık yapmalıdır. Olası olumsuzluklardan korunmak önemlidir.