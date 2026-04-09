Diyarbakır Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 5 - 6 derece olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmur bekleniyor.

10 Nisan Cuma günü hafif yağmur öngörülüyor. 11 Nisan Cumartesi günü de hafif yağmurlu bir hava durumu olacak. 12 Nisan Pazar günü orta şiddetli yağmur beklentisi var.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Trafik kazalarının artabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Araç kullanırken dikkatli olmak şarttır.

