Diyarbakır Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 1 derece civarında. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye yükselebilir. Bu saatlerde hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgarlar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometreyi bulacak. Zaman zaman 38 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Nem oranı ise %87 ile %95 arasında değişecek.

Diyarbakır'daki hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de faydalı olacaktır. Yağışlı hava yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklıklar 2 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 12 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında kalacak. Bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giysiler ve ayakkabılar giymek sağlık açısından faydalıdır. Yağışlı havanın yollarda kayganlık yapabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak da gereklidir.