Diyarbakır Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, yaklaşık %94 civarında olacak. Rüzgar hızı 11.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:15'tir. Gün batımı ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. 10 Şubat Salı günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %99 olmakta. Rüzgar hızı ise 11.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur devam edecek. Bu günlerde sıcaklık 1 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı yine %99'dur. Rüzgar hızı 11.9 km/saat tahmin edilmekte.

Yağışlı ve serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmalısınız. Bu şekilde ıslanmaktan korunabilirsiniz. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih etmek iyi bir seçimdir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirilen giysiler önem kazanmaktadır. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak, etkisini azaltır. Bu şekilde günlük aktivitelerinizi daha sağlıklı sürdürebilirsiniz.