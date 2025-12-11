Diyarbakır Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:24'tür. Gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

12 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu geçecek. 13 Aralık Cumartesi günü parçalı bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü ise yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.