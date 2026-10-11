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Diyarbakır Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Ekim 2026'daki hava durumu, 20 derece civarında sıcaklıklarla sürprizlerle dolu. Sabah serinliği hafif hissedileceği için dikkatli olmak önemli. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Yerel yağışların akşam saatlerinde görülmesi bekleniyor. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, güneş yanığı riskine karşı önlem almak gerekiyor. Katmanlı giyinmek ve su bulundurmak, dışarıda vakit geçirenler için faydalı olacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

11 Ekim 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Genel olarak sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Ancak öğleye doğru hava ısınacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşin yüksekten vurduğu saatlerde dikkatli olunmalı. Bu saatlerde UV seviyeleri artabilir. Dışarıda olanlar için güneş yanığı riski bulunuyor.

Hava durumu hakkında daha detaylı inceleme yapalım. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Bu durum Diyarbakır halkı için sürpriz olmayacak. Ekim ayı, bu bölgede hava koşullarının hızla değiştiği bir dönemdir. Dışarıda olmayı planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Ani yağışlara karşı önlem almak önemlidir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Korunaklı alanlar aramaya da hazır olun.

Gelecek günlerde hava durumu nasıl değişecek? Genel görünüm, Ekim ayının ilerleyen günlerinde benzer sıcaklıklarla devam edecek. Birkaç günde yağışların görülmesi muhtemel. Özellikle hafta ortasından itibaren 19 ile 21 derece arasında sıcaklık dalgalanması bekleniyor. Yerel yağışlar, Diyarbakır'daki hava durumu dengesini etkileyecek. Dışarıda vakit geçirirken katmanlı giyinmek faydalı olabilir. Gündüzleri ılımlı hava var, akşam saatlerinde soğuk olur. Üzerinize bir hırka almak iyi bir fikir.

Bu süreçte hava durumuna göre alabileceğiniz hazırlıklar var. Dışarıdayken yanınıza su almayı unutmayın. Ani sıcaklık değişimlerine karşı rahat kıyafetler tercih edin. Bu, serin havalarda ve güneşte rahat olmanızı sağlar. Doğa her zaman sürpriz yapabilir, bu yüzden dikkatli ve hazırlıklı olun.

Diyarbakır'da 11 Ekim 2026 için yazlık ve kışlık giysilerin birlikte kullanıldığı bir hava durumu var. Bu değişkenliğe uygun plan yapmak sağlığınızı korur. Günlük yaşamınızı keyifli hale getirir. Hava durumu değişikliklerini dikkate alarak hazırlık yapmayı unutmayın. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

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hava durumu Diyarbakır
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