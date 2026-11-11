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Diyarbakır Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, sıcaklık 20 derece civarındayken hafif bulutlu bir havanın tadını çıkarmak için ideal. Güneşli gün, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselebilirken, akşam serinlik hissi ile 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günler belirsizlik gösterecek; sıcaklık değişimleri ve yerel yağışlar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü hava durumu, şehrin iklim yapısını yansıtıyor. Sıcaklık, 20 derece civarında bekleniyor. Güneş, hafif bulutlu gökyüzünde sıcak bir gün sunacak. Gün ortasında sıcaklık biraz yükselebilir. 22 dereceye ulaşması muhtemel. Akşam saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık, 19 derecelerde seyredecek. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir akşam sağlayacak.

Gün boyunca hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu rüzgar, sıcak havayı daha katlanılır hale getirecek. Diyarbakır'da böylesi günlerde dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli. Güzel bahçelerde yürüyüş yapmak veya kahve eşliğinde sohbet etmek için uygun bir zaman. Ancak öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmayı düşünüyorsanız, güneş kreminizi unutmayın. Güneş ışınları cilt sağlığına zarar verebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu belirsizlik taşıyor. 12 Kasım’da sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişkenlik gösterecek. 13 Kasım’da kuvvetli bir hava dalgası ile daha serin havalar hissedilebilir. Ayrıca bazı günler yerel yağışlı hava koşulları görülebilir. Bu durumlar, dışarıda kalanlar ve seyahat planı yapanlar için dikkate alınmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde giyinme şeklinizi hava durumuna göre planlamak önemli. Çok kat kat giyinmek, ani rüzgar ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı iyi bir önlem olacak. Ayrıca yağış bekleyen günlerde şemsiyenizi almanızda yarar var. Beklenmedik anlarda sizi ıslanmaktan korur.

Sonuç olarak, 11 Kasım 2026 tarihli Diyarbakır hava durumu sıcak ve hafif rüzgarlı bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava şartlarına dikkat etmek yararlı olacaktır. Planlarınızı güncel hava durumu bilgilerine göre düzenleyerek sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz. Hava durumu dinamik bir yapıdadır ve her an değişebilir.

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hava durumu Diyarbakır
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