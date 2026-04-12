Diyarbakır Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurludur. Sıcaklık 14 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece arasında değişecektir. Bu durum, 12 Nisan için tipik bir hava koşulunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 13 Nisan Pazartesi günü hava açık olacaktır. Sıcaklık yine 14 derece civarında kalacaktır. 14 Nisan Salı günü ise az bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu gün sıcaklık 16 derece civarına yükselebilir.

Bu dönemde, hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken, şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur.

Özellikle sabahları ve akşamları, sıcaklıklar 6 ile 7 derece arasında değişebilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Diyarbakır'da Nisan ayı genellikle 17 ile 22 derece arasında sıcaklıklarla geçmektedir. Gündüzleri hafif yağmurlu ve 14 derece civarında günler yaşanacaktır. Geceleri ise sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacaktır.

Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.