Diyarbakır Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7.7 derece civarında kalacak. Nem oranı %94 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12 olarak bekleniyor. Gün batımı saati ise 17:53'tür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7.4 ile 11.7 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü ise hafif çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklık 8 ile 13.4 derece arasında kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için uygun kıyafetler seçmeye özen göstermelisiniz. Rüzgar hızının orta seviyelerde olacağını unutmamalısınız. Özellikle açık alanlarda dikkatli olmanız önemlidir.