Diyarbakır Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 34 dereceye çıkacak. Gece ise 18 ile 19 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz havasını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulacak.

14 Haziran Pazar günü bölgede gök gürültülü sağanak yağış olacak. Sıcaklık 32 derece civarında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 32 derece olacak. 16 Haziran Salı günü hava güneşli ve 35 dereceye ulaşacak. Özellikle 14 Haziran'da yağmurlu hava bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanlara çeşitli öneriler var. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak akıllıca. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. 14 Haziran için yanınızda su geçirmez bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da hava durumu, yaz mevsiminin tipik sıcaklık ve hava koşullarını gösteriyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için önemlidir.