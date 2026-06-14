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Diyarbakır Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-20 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek ve kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32-33 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %20 civarında olacak.

Diyarbakır'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal ortam sunuyor. Dışarıda vakit geçirmenin keyfi artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'da yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su içmek, güneşten korunmak önem taşıyor. Uygun kıyafetler seçmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlık sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 14 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemel. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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