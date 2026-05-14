Diyarbakır Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 1,3 kilometre olacak. Yağışsız bir gün geçirilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılıklar gösterecek. 15 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21 derece civarında olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü de hafif yağmur tahmin ediliyor. Bu günün sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. 17 Mayıs Pazar günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın 22 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacak. Kat kat giyinmek öneriliyor. Yanınıza bir şemsiye almak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.