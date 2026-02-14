HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü havanın kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %86 seviyelerinde tahmin ediliyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 4 ile 15 dereceye yükselecek. Ayrıca, 16 Şubat'ta sıcaklık 4 ile 16 derece arasında olacak. Hava koşulları nedeniyle uygun giyinmek ve hazırlık yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %86 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati ise 17:56'dır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu kalacak. 15 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında olacak. 16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü ise sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında olacak şekilde tahmin ediliyor. Bu tarihlerde nem oranının yüksek olması bekleniyor. Rüzgar hızının ise düşük kalması olasıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlık yapmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısınızı korumak daha kolay olur. Bu hazırlıklarla Diyarbakır'daki günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.

