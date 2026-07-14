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Diyarbakır Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Temmuz 2026 Salı sıcak ve güneşli bir gün geçirilecek. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında seyrederken, gece 23 ile 25 derece arasında olacak. Benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz'da sıcaklık yine 40 dereceye ulaşacak. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda geçirilen zamanlarda bol su tüketilmesi, hafif giysiler giyilmesi ve güneşten korunmak için önlemler alınması önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 14 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık ise 23 ile 25 derece arasında kalacaktır. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında alışık olduğumuz yüksek değerlerdendir.

Bugün, bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 ile 25 derece arasında seyredecektir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 40 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 21 ile 23 derece arasında beklenmektedir. 16 Temmuz Perşembe günü de benzer sıcaklıklar ölçülecektir. 17 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıklarının 39 ile 41 derece arasında olması öngörülmektedir. Gece ise 23 ile 25 derece arasında kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bu önemlidir. Bol su tüketmeniz önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmanızda fayda var. Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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