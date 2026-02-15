HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu açık ve parçalı bulutlu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında, gece ise 6 ile 7 derece civarında olacak. Nem oranı %59 seviyelerinde, rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Özellikle açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunulacak. Dışarıda vakit geçirmek için hafif giyinmekte fayda var.

Simay Özmen

Diyarbakır'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu açık ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 6 ile 7 derece civarında seyredecek. Nem oranı %59 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Diyarbakır'daki hava durumu hakkında net bir bilgi veriyor. Sıcaklıklar açık ve ılıman bir hava sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü parçalı az bulutlu tahmin ediliyor. 17 Şubat Salı günü ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine gündüz 14 ile 15 derece arasında kalacak. Gece ise 5 ile 6 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı da düşük seviyelerde kalacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

Diyarbakır'da 15 Şubat 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava durumu açık ve ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunmaktadır.

