Diyarbakır Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 derece civarında olacak. Gece ise 25 - 27 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hafif olacak. Bu sıcaklıklar yaz aylarını yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu serin tutmaya özen göstermelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 40 - 24 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 39 - 25 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yazın tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak sağlık açısından daha iyidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmemelisiniz.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.