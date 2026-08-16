Diyarbakır Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak güneşli. Ayrıca rüzgar hafif esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin sürülmesi, etkili bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 35-36 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü de 36-37 derece olması bekleniyor. Bu nedenle benzer hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalıdır.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla serin ortamlarda kalmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Sonuç olarak Diyarbakır'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak hava durumunu takip etmek gerekmektedir. Böylece sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek mümkün olacaktır.