Diyarbakır Hava Durumu! 16 Aralık Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Aralık 2025 Salı, serin ve bulutlu bir hava ile geçecek. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklık ise 4 ile 6 derece civarında kalacak. Nem oranı %42 ile %93 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 4,7 ile 22,1 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Giysi tercihlerinde dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysilere yönelmek gerekiyor.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Mevsim normalleri bu duruma uygundur. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişiklik gösterecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında kalacak. Nem oranı %42 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4,7 ile 22,1 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati ise 17:00 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü 3 ile 11 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava az bulutlu olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 19 Aralık Cuma günü ise 1 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Bu günde kapalı, bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu serin ve değişken hava koşullarında, giysi seçiminde dikkat edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmesi önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Nem oranı yüksek olduğunda, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

