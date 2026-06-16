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Diyarbakır Hava Durumu! 16 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında seyrederken, gece sıcaklığı 21 dereceye düşecek. Nem oranı %20 düzeyinde kalacak. Kuzeyden hafif bir rüzgar esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalarda bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 16 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 derece civarına düşecek. Nem oranı düşük, yaklaşık %20 civarında. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı ise saatte 4 kilometre.

Bugünkü hava durumu Diyarbakır'ın tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıklar genellikle 34-35 derece arasında. Geceleri sıcaklık 21-22 derece düzeyine düşer. Nem oranı ise %20-25 arasında değişiyor. Rüzgarlar hafif ve kuzeyden esiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba'da hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 37 derece olması bekleniyor. Geceleri sıcaklık 21-22 derece arasında kalacak. Nem oranı yine düşük olacak. Yaklaşık %20 civarında kalması tahmin ediliyor. Rüzgarlar hafif şekilde esecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olacakların dikkat etmesi gerekiyor. Bol su içmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de sürülmeli. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yapabilir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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