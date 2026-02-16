Diyarbakır Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu, genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 17 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %61, gece %91 seviyelerinde olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığına erişim sağlıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 15 ile 17 derece arasında bulunuyor. Hafif bir mont veya uzun kollu bir üst giymek yeterli olacaktır. Ancak gece saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 dereceye düşecek. Akşam için bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Şubat Salı günü hafif yağmurlu, 18 Şubat Çarşamba günü yağmurlu, 19 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Özellikle 17 ve 18 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken bir şemsiye almak önemli. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu yüzden sürüş esnasında dikkatli olmak gerekir.

Özetle, 16 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır'da hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Plan yaparken hava durumunu dikkate almak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.