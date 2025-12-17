HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek, hissedilen sıcaklık ise 0.5 derece civarında olacak. Nem oranı %60, rüzgar saatte 7.2 kilometre hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olabileceği için, dışarı çıkarken uygun giysilerle hazırlıklı olmak önem taşıyor. Planlarınızı yapmadan önce hava tahminini kontrol etmeyi unutmayın.

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 0.5 derece civarında olacak. Nem oranı %60, rüzgar hızı saatte 7.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu Diyarbakır'da açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 18 Aralık Perşembe günü açık ve güneşli, 19 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklıklar 0.5 ile -1.5 derece olacak. Nem oranı %55 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 6.4 ile 7.4 kilometre arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken hava durumuna uygun giyinmek gerekir. Yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmenizi öneririm.

Diyarbakır'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini düşünerek, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı
Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.