Diyarbakır Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 0.5 derece civarında olacak. Nem oranı %60, rüzgar hızı saatte 7.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu Diyarbakır'da açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 18 Aralık Perşembe günü açık ve güneşli, 19 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklıklar 0.5 ile -1.5 derece olacak. Nem oranı %55 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 6.4 ile 7.4 kilometre arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken hava durumuna uygun giyinmek gerekir. Yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmenizi öneririm.

Diyarbakır'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini düşünerek, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.