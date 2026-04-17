Diyarbakır Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve keyifli geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava bulutlanabilir. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 12 - 13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise 18 - 19 derece arasında sıcaklık olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Pazartesi günü de sıcaklık 17 - 18 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle dışarı çıktığınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız iyi bir fikir. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek de önemlidir.

Sonuç olarak, 17 Nisan Cuma günü Diyarbakır'da hava durumu keyifli ve ılıman olacak. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.