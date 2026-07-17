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Diyarbakır Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 39°C'ye kadar yükselecekken, gece bu değer 26°C seviyelerine düşecek. Temmuz ayı için tipik olan bu hava koşulları, açık ve güneşli bir havayı içeriyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların birbirini takip edeceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması, sağlıklı kalmak için önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerine düşecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın tipik Temmuz ayı hava koşullarına uygundur. Genellikle açık ve güneşli bir hava hakimdir.

Bugün, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüzde sıcaklık 39°C civarında. Gece ise 26°C seviyelerine inecek. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının standart koşullarına uygundur. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38°C civarında olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise 39°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu tarihlerde hava açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklere tavsiyeler var. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Gerekirse koruyucu ürünler kullanmak da iyi bir fikirdir.

Diyarbakır'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin doğru önlemleri alması önemlidir. Güneşten korunmak, sağlık açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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