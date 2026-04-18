Diyarbakır Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında değişecek. Bu dönemde hafif yağmurların etkili olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aynı şekilde kalacak. 19 Nisan Pazar günü hava sıcaklıkları 9 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurların etkili olması bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü 6 ile 17 derece arasında sıcaklıklar görülecek. O günde hafif yağmurlar etkili olacak. 21 Nisan Salı günü ise hava sıcaklıkları 4 ile 18 derece arasında olacak. O gün, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Hafif yağmurların etkili olması öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı uygun giyinmek de önem taşıyor. Kat kat giyinmek, hem sıcak kalmanıza yardımcı olur hem de serin havadan korunmanızı sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha da serin olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz.

Diyarbakır'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin kalmaya devam edecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almayı unutmayın. Serin hava koşullarına karşı uygun giyinmek de önemlidir.