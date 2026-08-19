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Diyarbakır Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 36-37 derece arasında olacakken, gece 22-23 derece civarında seyredecek. Şehirdeki yaz sıcaklıklarının etkisi önümüzdeki günlerde de devam edecek. 20 Ağustos'ta sıcaklığın 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcak havalarda serin kalmak için bol su içmek ve hafif giysiler giymek öneriliyor. Güneşten korunmak da sağlığı koruyacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 36 ile 37 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 22 ile 23 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın tipik yaz havasını gösteriyor.

Bugün Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüz 36 ile 37 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gece ise 22 ile 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu da Diyarbakır'ın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 38 ile 39 derece arasında olması öngörülüyor. 21 Ağustos Cuma günü 40 ile 41 derece bekleniyor. 22 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 41 ile 42 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarının sonlarına yaklaşırken devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli. Bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Ayrıca güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak gerekir. Ağır fiziksel aktivitelere de kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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