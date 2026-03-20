Diyarbakır Hava Durumu! 20 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı geçecek. Sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece olacak. Gece ise sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 aralığında kalacak. Rüzgar hızı 11 - 14 km/saat arasında değişecek.

Bugün hava durumu yağışlı ve serin. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde olacak. 21 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 14 - 15 derece olacak. Gece ise 3 - 4 derece civarında seyredecek. 22 Mart Pazar günü de benzer yağışlı hava bekleniyor. 23 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece, gece ise 4 - 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde serin ve yağışlı hava şartları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak önem taşır. Yağışa karşı koruyucu önlemler almalısınız. Yağışlı havalarda yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve trafik kurallarına uymalısınız.

Diyarbakır'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günler için de aynı hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken gerekli hazırlıkları yaparak, sağlığınızı ve güvenliğinizi korumalısınız.