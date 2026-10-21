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Diyarbakır Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Ekim 2026 tarihinde hafif serinlik ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu hava, açık havada etkinlikler düzenlemek isteyenler için ideal bir gün sunuyor. Ancak, ilerleyen günlerde sıcaklık artışları ve yer yer yağışlı havalar öngörülüyor. İnsanlar doğanın ve tarihi alanların tadını çıkarırken, hava durumunu takip etmeleri öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

21 Ekim 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu hafif serinlik ve güneşli bir görüntü ile kendini gösterecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Bu hava, gün içinde güneş ışıklarının güçlü bir şekilde vurgulandığı anlar ile hafif bir serinlik hissi oluşturacak. Bugünkü hava, dışarıda aktivitelerde bulunmak isteyenler için uygundur. Ayrıca doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler de bu hava şartlarından faydalanabilir.

Diyarbakır'daki hava durumu bu dönem için stabil görünüyor. Bugün açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün. İnsanlar parklara ve tarihi alanlara yöneliyor. Ara sıra bulutlar görülebilir. Ancak genel olarak güneşli bir gün geçireceğiz. Sabah saatlerinde dışarıda olmayı sevenler, hafif bir mont veya ceket alarak çıkabilirler. Hava değişkenlik gösterdiğinde bu tür önlemler önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha değişkenlik gösterebilir. 22 Ekim'de sıcaklıkların artması bekleniyor. 23-24 Ekim tarihlerinde yer yer yağışlı günler yaşayabiliriz. Bu nedenle dışarı çıkmayı planlayanların hava tahminlerini kontrol etmeleri önerilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Özellikle yürüyüş veya piknik gibi etkinlikler planlayanlar bu durumu dikkate almalıdır.

Diyarbakır'da akşam saatleri giderek daha serin hale geliyor. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için önemli. Güneşin sıcaklığını hissetseniz bile akşam saatlerinde üst giysi almak keyifli bir akşam geçirebilir. Hava durumunun aniden değişebileceği için hazırlıklı olmak da önemlidir. Uygun kıyafet seçiminden hava durumu tahminlerini takip etmeye kadar birçok öneri, olumsuz etkilerden koruyabilir.

Diyarbakır'daki hava durumu 21 Ekim 2026 itibarıyla keyifli ve açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak ilerleyen günlerde yağışlar ve değişken hava koşulları için hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Şehrin doğa güzelliklerinin tadını çıkarırken hava durumunu takip etmeyi unutmamanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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