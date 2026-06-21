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Diyarbakır Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Haziran 2026 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 37-38 derece arasında olacakken, geceleri 19-21 dereceye düşecek. Bu sıcak hava, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri ile tarım için kritik bir öneme sahip. Su kaybını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için gerekli önlemleri almak, hem fiziki sağlık hem de çevre açısından önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında, gece ise 19 - 21 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esilecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha da belirginleştirecek.

Sıcak hava koşulları, Diyarbakır'daki yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 38 - 39 derece aralığında, Salı günü ise 39 - 40 derece civarında olacak.

Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım için önem taşıyor. Güneş ışınları dik açıyla geleceğinden ultraviyole (UV) endeksi yüksek olabilir. Bu durum cilt koruması için önlemler almayı gerektiriyor. Yüksek sıcaklıklar su kaybını artırır. Yeterli su tüketimi ve serin ortamlarda kalmak önemlidir.

Sıcak hava tarım sektöründe sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Su kaynaklarını verimli kullanmak büyük önem taşır. Sulama sistemlerinin etkinliği sağlanmalıdır. Enerji tüketimi de yüksek sıcaklıklardan etkilenir. Bu nedenle enerji tasarrufu tedbirleri almak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de bu koşullar devam edecek. Kişisel sağlık ve çevre koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, hem bireyler hem de toplum açısından kritik bir durumdur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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