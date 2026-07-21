Diyarbakır Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %24 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 11 km/s hızında esecek.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk taşıyor. Gün boyunca bol su tüketilmesi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önemlidir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 42°C civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise 41°C seviyelerinde kalması öngörülüyor. Bu nedenle önlemleri almaya devam etmek sağlık açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için daha fazla risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmaları önem taşımaktadır. Aşırı sıcaklar enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır.

Diyarbakır'da 21 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.