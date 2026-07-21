HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselecek. Gece ise 24°C seviyelerine düşecek. Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Bol su tüketimi önerilirken, hafif giysiler ve güneşten korunma yöntemleri de kullanılmalıdır. Önlemler almak sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %24 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 11 km/s hızında esecek.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk taşıyor. Gün boyunca bol su tüketilmesi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önemlidir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 42°C civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise 41°C seviyelerinde kalması öngörülüyor. Bu nedenle önlemleri almaya devam etmek sağlık açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için daha fazla risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmaları önem taşımaktadır. Aşırı sıcaklar enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır.

Diyarbakır'da 21 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"
Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandıOğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.