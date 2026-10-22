Diyarbakır Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Ekim 2026 tarihli hava durumu, bölge iklim koşullarıyla uyumlu bir seyir izliyor. Ortalama sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesi, sıcaklıkla birleşiyor. Bu durum, ılımlı bir atmosfer yaratıyor. Akşam saatlerine doğru ise hafif bir serinlik hissedilecek.

Gün içinde güneşin etkisiyle nem oranları artıyor. Bu, bölge halkının dışarıda rahatça vakit geçirmesine olanak tanıyor. Öğle saatleri keyifli geçebilir. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman. Akşam dışarı çıkacaklar, yanlarında hafif bir ceket bulundursalar iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 23 ve 24 Ekim tarihlerinde sıcaklıkların 19-21 derece arasında olması bekleniyor. Bu süreçte, ara ara yağışlı günler yaşanabilir. Hava tahminlerine göre hafif yağışlar olabilir. Yer yer bulutlu bir gökyüzü de görülecek.

Dışarı çıkacak olanların dikkat etmesi gereken noktalar var. Yağışlı havalarda şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Dışarıda geçireceğiniz zaman diliminde gün ışığından faydalanmayı unutmamak gerekiyor. Sabah saatlerinde dışarı çıkmak, hava durumunu konforlu hale getiriyor. Bu durum, günün enerjisini yakalamaya yardımcı oluyor.

Diyarbakır'da 22 Ekim 2026 için hava durumu, mevsim normlarına uygun. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki tahminler, halkın günlük yaşamını etkilemeden geçmesini sağlıyor. Havanın tadını çıkarmak için en önemli nokta hazırlıklı olmaktır.