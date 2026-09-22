HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Eylül Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Eylül 2026 tarihinde hava durumu 20 derecede, sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Gün içerisinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Hava parçalı bulutlu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Öğle saatlerinde esen hafif rüzgar, hafif bir soğuk hissi verebilir. Dış mekan aktivitelerinde güneş koruyucu kullanmak, su tüketimine dikkat etmek önemlidir. Akşamları serinlik hissedilebilir.

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Eylül Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

22 Eylül Salı 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak ve 22 dereceye yükselebilir. Diyarbakır’ın iklimi, sabah saatlerinde serin havanın keyifli olmasını sağlıyor. Gün boyunca yapılacak etkinlikler için hava idealdir.

Bugünkü hava durumu biraz değişken. Öğle saatlerinde hafif bir soğuk rüzgar hissedilebilir. Bu durum, sıcaklığı etkileyebilir. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Bu durum, şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin rahat kıyafetler seçmesi mantıklıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hırka alınması konforu artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil seyredecek. Hafta ortasında sıcaklıklar 21-23 derece arasında kalacak. Hava, açık ve güneşli olacak. Sonbahara adım atarken bazı akşamlar hafif bir serinlik hissedilebilir. Akşam dışarıda oturmak isteyenler için şal bulundurmak iyi bir fikirdir.

Ayrıca, dışarıda yapılan aktiviteler için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Güneş ışınlarına maruz kalanların güneş koruyucu kullanması önemlidir. Sıcak günlerde yeterince su tüketmek şarttır. Açık hava etkinliklerinde gölge alanları tercih etmek, rahatlık ve sağlık açısından faydalıdır.

Sonuç olarak, Diyarbakır’daki 22 Eylül 2026 hava durumu açık ve serin bir atmosfer sunuyor. Bu koşullarda havanın tadını çıkarmak elverişli. Ancak alınacak önlemler günü daha konforlu geçirebilir. Özel planlar yapanlar, hava durumunu göz önünde bulundurmalıdır.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandıKuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandı
Trump ile Mamdani New York’ta görüştüTrump ile Mamdani New York’ta görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.