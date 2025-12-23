Diyarbakır Hava Durumu! 23 Aralık Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün 23 Aralık 2025 Salı. Diyarbakır'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 2 derece arasında olacak. Nem oranı %64 ile %78 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 ile 9 km/saat arasında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati 17:02 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise 4 ile 11 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak.

Soğuk ve kapalı hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanılması faydalı olacaktır. Rüzgarın etkili olacağı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalarla korunmak önem taşır. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.